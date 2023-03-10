Главу Мантурово подозревают в получении взятки в 400 тыс. рублей

Игорь Устюжанин обещал коммерческой организации обеспечить заключение муниципального контракта с целью дальнейшего использования компанией демонтированного имущества

КОСТРОМА, 10 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы городского округа город Мантурово Костромской области Игоря Устюжанина, его подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК России по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении главы городского округа город Мантурово, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе подозреваемый потребовал от представителя коммерческой организации в качестве взятки 400 тыс. рублей, из которых одна часть должна быть передана ему лично, а вторая - переведена на счет одной из муниципальных организаций в качестве добровольного пожертвования. Фирма планировала участвовать в сносе аварийных объектов. Глава города пообещал обеспечить заключение муниципального контракта с целью дальнейшего использования организацией демонтированного имущества.

9 марта подозреваемый встретился с представителем фирмы в одном из костромских отелей. Там глава города получил 300 тыс. рублей, после чего его задержали сотрудники правоохранительных органов. Преступление выявили сотрудники УФСБ и УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области.

В администрации региона журналистам сообщили, что органы муниципальной и государственной власти оказывают всю необходимую помощь следствию при расследовании уголовного дела. "Должностным лицам, которые идут на реализацию каких бы то ни было коррупционных схем, не место на муниципальной службе. Люди, приходящие на службу, должны понимать уровень ответственности. Убежден, что правоохранительные и следственные органы разберутся во всех обстоятельствах данного дела", - прокомментировал инцидент губернатор Сергей Ситников.

"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.