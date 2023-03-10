В Петербурге задержали коммерсанта по делу о хищении 20 млн рублей на благоустройстве

По информации следователей, фирма-подрядчик заключила контракт на оказание в 2021 году услуг по благоустройству территорий муниципального округа Звездное, однако работы организацией исполнялись "ненадлежащим образом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. В Петербурге задержали гендиректора фирмы-подрядчика, которая некачественно выполняла работы по благоустройству, в том числе уборке снега, в муниципальном округе Звездное в Московском районе города. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий задержан 45-летний генеральный директор одной из коммерческих структур, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении.

Как считает следствие, 26 декабря 2020 года администрация муниципального округа Звездное заключила с коммерческой структурой контракт на сумму более 20 млн рублей. Подрядчик обязался выполнять работы по благоустройству территорий, в том числе очищать их от снега, с 1 января по 31 декабря 2021 года, но в нарушение условий контракта работы исполнялись "ненадлежащим образом". В результате коммерческой организации были неправомерно перечислены более 20 млн рублей, таким образом, бюджету Санкт-Петербурга был нанесен ущерб.