Взявшего сына в заложники жителя Нижневартовска арестовали на два месяца

Владимира Широкова также обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 марта. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд в пятницу избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца в отношении жителя Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа Владимира Широкова, который удерживал в заложниках своего сына. Об этом сообщили ТАСС в Нижневартовском городском суде.

"Суд избрал в отношении обвиняемого (Широкова - прим. ТАСС) меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

По данным СК, утром 9 марта поступило сообщение о том, что житель Нижневартовска 1978 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел из окна квартиры, расположенной в доме на Северной улице, несколько выстрелов, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. В тот момент в квартире с мужчиной находился его трехлетний сын. Подозреваемый в результате переговоров был задержан, его сын освобожден.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ. По данным следственного управления СК РФ по Югре, во время переговоров обвиняемый дважды выстрелил из ружья по двери, за которой находились полицейские.