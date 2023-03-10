10 марта, 10:49,
обновлено 10 марта, 10:58

Взявшего сына в заложники жителя Нижневартовска арестовали на два месяца

Взявшего сына в заложники жителя Нижневартовска арестовали на два месяца
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Владимира Широкова также обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 марта. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд в пятницу избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца в отношении жителя Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа Владимира Широкова, который удерживал в заложниках своего сына. Об этом сообщили ТАСС в Нижневартовском городском суде.

Читайте также
СК возбудил дело в отношении мужчины, удерживавшего ребенка в заложникахВ Югре сообщили, что силовики не применяли оружие против мужчины, который захватил сынаВ ХМАО окажут поддержку семье ребенка, которого удерживал вооруженный отец

"Суд избрал в отношении обвиняемого (Широкова - прим. ТАСС) меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

По данным СК, утром 9 марта поступило сообщение о том, что житель Нижневартовска 1978 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел из окна квартиры, расположенной в доме на Северной улице, несколько выстрелов, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. В тот момент в квартире с мужчиной находился его трехлетний сын. Подозреваемый в результате переговоров был задержан, его сын освобожден.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 ("Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ. По данным следственного управления СК РФ по Югре, во время переговоров обвиняемый дважды выстрелил из ружья по двери, за которой находились полицейские. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация