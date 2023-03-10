Ученик 10 класса московской школы попал в реанимацию после драки с одноклассником

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом лобной кости

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ученик старших классов одной из школ на востоке Москвы попал в реанимацию после драки с одноклассником, сообщили ТАСС в пятницу в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне в одной из школ в Новокосино на востоке Москвы. Драка завязалась между учениками десятого класса в коридоре. В ходе потасовки один из участников ударил другого кулаком по голове. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, а также перелом лобной кости. В настоящее время он в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Предварительно установлено, что конфликт между школьниками продолжается давно. По данному факту проводится проверка.

В пресс-службе столичной прокуратуры подтвердили факт драки в четверг между двумя учениками 2006 года рождения и госпитализацию одного подростка. "Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту получения несовершеннолетним телесных повреждений в образовательном учреждении на востоке Москвы", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Материалы доследственной проверки находятся в территориальном органе столичного СК РФ.

Как сообщил директор школы Виктор Дьячков в пятницу, учеников разняли учителя и другие ребята. Врач скорой помощи совместно с мамой пострадавшего приняли решение о необходимости госпитализации. "Школа проводит служебное расследование. Администрация школы находится в постоянном контакте со всеми участниками происшествия. Кроме того, проведены профилактические мероприятия с учащимися, чтобы не допустить аналогичных ситуаций в будущем", - добавил директор.