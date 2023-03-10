В Ленобласти площадь тления полигона ТБО снизилась до 1,6 тыс. кв. м

На объекте ликвидируют очаги горения и тления уже почти две недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Площадь тления полигона ТБО "Вырица" в Ленинградской области сократилась с 4 тыс. до 1,6 тыс. кв. м за неделю. Ликвидация открытого горения продолжается, специалисты борются с очагами около двух недель, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.

"До 60 кв. м сократилась площадь открытого горения на полигоне "Вырица", принадлежащем ООО "Монита", в Гатчинском районе. Общая площадь тления также снизилась - до 1,6 тыс. кв. м", - объяснили в комитете.

На месте работают пожарные ГКУ "Леноблпожспас", обеспечен подвоз воды и грунта. Пострадавших нет.

О пожаре

Информация о возгорании на полигоне впервые появилась от пресс-службы администрации Ленобласти 25 февраля. Спустя неделю, 3 марта, в ГКУ "Леноблпожспас" сообщили, что общая площадь тления полигона ТБО составила 4 тыс. кв. м, открытое горение было зафиксировано на площади 500 кв. м, локальные очаги расположены по всему склону.

В связи с ЧП прокуратура региона начала проверку. Северо-Западное управление Росприроднадзора объявило предостережение арендатору территории, на которой находится мусорный полигон "Вырицкий".

Также в пресс-службе ведомства дополнили, что в правоохранительных органах запрошены результаты проверки ООО "Монита", проведенной осенью 2022 года с привлечением госинспекторов управления. По информации Росприроднадзора, до 2019 года арендатором земельного участка являлось ООО "Экомониторинг", которое по решению суда, вынесенному еще в декабре 2014 года, должно было разработать проект рекультивации полигона. В 2019 году права и обязанности по договору аренды земельного участка перешли от ООО "Экомониторинг" к ООО "Монита". Собственником участка является администрация Гатчинского района области.

Ранее ООО "Монита" привлекалось к административной ответственности за нарушения требований природоохранного законодательства.

Росприроднадзор также сообщал, что ведомство готовит материалы для согласования с органами прокуратуры о проведении внеплановой проверки ООО "Монита". Отмечается, что полигон действующий и требует рекультивации.

"В действиях ООО "Монита" усматриваются риски причинения вреда жизни и здоровью граждан", - передавала ранее пресс-служба Северо-Западного управления ведомства.