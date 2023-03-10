В Новосибирске арестовали подозреваемого в поджоге центра сбора гумпомощи для СВО

Фигурантом дела оказался 23-летний житель Красноярска, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области совместно с работниками управления ФСБ по региону задержали подозреваемого в попытке поджога здания в Советском районе города, он арестован. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирской полиции в пятницу.

"В Новосибирске полицейскими задержан подозреваемый в поджоге. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний житель Красноярска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога"). Фигуранта заключили под стражу.

По месту жительства задержанного в квартире дома, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска, полицейские изъяли системный блок, три мобильных телефона, четыре sim-карты, четыре банковские карты, два флеш-накопителя и семь металлических банок с жидкостью, используемой для заправки зажигалок.

Ранее глава администрации Советского района города Дмитрий Оленников сообщал ТАСС, что 6 марта неизвестные пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции в Новосибирске. Пожар удалось оперативно ликвидировать без особых повреждений.