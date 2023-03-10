КГБ Белоруссии по подозрению в экстремизме задержал нескольких человек

Среди задержанных - администраторы Telegram-канала, которые размещали деструктивный контент

МИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности задержал в пятницу нескольких человек по подозрению к причастности к экстремистской деятельности, в том числе администраторов одного из Telegram-каналов. Об этом сообщило Агентство теленовостей (АТН) Белтелерадиокомпании в своем Telegram-канале.

По его информации, среди задержанных - житель Минска Куколь Сергей Васильевич, 1990 года рождения. На изъятом у него компьютере обнаружили видео и фото с маршей оппозиции.

По информации АТН, также задержаны несколько администраторов Telegram-канала "Белый бобр", которые размещали деструктивный контент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 7 марта, что распорядился провести по всей стране "жесточайшую зачистку" после атаки на российский самолет А-50.