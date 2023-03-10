В школе в Великом Новгороде умер первоклассник

Проводится доследственная проверка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 марта. /ТАСС/. Ученик первого класса умер на перемене в одном из учебных заведений Великого Новгорода. Проводится доследственная проверка, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новгородской области.

"Следственными органами СК РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка. По предварительным данным, 10 марта 2023 года ученик первого класса одного из учебных заведений, расположенных на территории Великого Новгорода, почувствовал себя плохо во время перемены и впоследствии скончался", - пояснили в ведомстве.

Следователи проводят осмотр места происшествия, они также опрашивают должностных лиц из числа сотрудников школы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка Татьяна Ефимова. Она уже выехала на место ЧП, работает в плотном взаимодействии со следствием. Кроме того, прокуратура региона по поручению и.о. прокурора области Дмитрия Семенова оперативно организовала проверку в связи с инцидентом. Ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании, а также своевременности принятых мер по оказанию мальчику медицинской помощи.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.