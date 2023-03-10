В Курской области начали рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемого в шпионаже

Мужчину также обвиняют в незаконной продаже наркотических средств в особо крупном размере

КУРСК, 10 марта. /ТАСС/. Мужчину, задержанного в 2022 году в Курской области, обвиняют в шпионаже и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенных на территории региона. Суд приступил к рассмотрению дела, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судебной системы области.

"В производстве Курского областного суда находится уголовное дело по обвинению 41-летнего мужчины в совершении преступлений, предусмотренных ст. 276, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, в шпионаже, а также в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети "Интернет" группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, совершенных на территории Курской области. Начато рассмотрение данного уголовного дела по существу", - говорится в сообщении.

Дело рассматривает коллегиальный состав суда в закрытом судебном заседании. Подсудимый содержится под стражей.

ФСБ в 2022 году задержала в Курске мужчину по подозрению в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны РФ для использования их против безопасности Российской Федерации. По месту проживания задержанного изъяли специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой, в его персональном компьютере и мобильном телефоне также была обнаружена специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.