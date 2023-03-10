10 марта, 17:13,
обновлено 10 марта, 18:57

СМИ: в Карлсруэ неизвестный удерживает в заложниках двух человек

СМИ: в Карлсруэ неизвестный удерживает в заложниках двух человек
© Sean Gallup/ Getty Images

Он требует за их освобождение выкуп в размере €1 млн, отметила газета Süddeutsche Zeitung

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Неизвестный захватил в заложники двух человек в одной из аптек Карлсруэ и требует за их освобождение выкуп в размере €1 млн. Об этом сообщила в пятницу газета Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов находятся в контакте со злоумышленником. Опасности для населения нет, заверили в полиции.

Ранее агентство DPA сообщило о проведении спецоперации правоохранительных органов, обстоятельства пока неясны. 

В новость внесены изменения (21:57 мск) - меняется источник. 

Теги:
Германия
© Информационное агентство ТАСС
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