СМИ: в Карлсруэ неизвестный удерживает в заложниках двух человек

Он требует за их освобождение выкуп в размере €1 млн, отметила газета Süddeutsche Zeitung

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Неизвестный захватил в заложники двух человек в одной из аптек Карлсруэ и требует за их освобождение выкуп в размере €1 млн. Об этом сообщила в пятницу газета Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов находятся в контакте со злоумышленником. Опасности для населения нет, заверили в полиции.

Ранее агентство DPA сообщило о проведении спецоперации правоохранительных органов, обстоятельства пока неясны.

В новость внесены изменения (21:57 мск) - меняется источник.