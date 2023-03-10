В парке "Остров мечты" посетительница умерла во время катания на одном из аттракционов

По предварительным данным, причиной смерти стало состояние здоровья женщины

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Посетительница парка "Остров мечты" в Москве умерла во время катания на одном из аттракционов из-за состояния здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

Ранее в СМИ появилась информация, что в парке "Остров мечты" женщина умерла во время катания на аттракционе "Летная школа".

"Мы подтверждаем инцидент. По предварительным данным прибывшей на место бригады скорой помощи, причиной стало состояние здоровья посетителя. Данный инцидент никак не связан с деятельностью парка аттракционов", - сказали в пресс-службе. При этом там не уточнили, какие именно проблемы со здоровьем привели к трагедии.

В пресс-службе отметили, что помощь посетительнице до прибытия бригады скорой помощи оказывал дежурный врач парка. При этом аттракцион, на котором ей стало плохо, полностью исправен, должным способом сертифицирован и поставлен на государственный учет в соответствии с действующим законодательством.

В настоящий момент на месте происшествия работают профильные службы, все действия происходят согласно протоколам.

"Мы выражаем искренние соболезнования семье в связи со случившимся!" - добавили в пресс-службе.