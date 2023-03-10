В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ повреждения получили более 50 соцобъектов

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что в их числе детские сады и 16 школ

ТАСС, 10 марта. Более 50 социальных объектов в Белгородской области получили повреждения с 24 февраля 2022 года в результате обстрелов с территории Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в прямом эфире на своей странице во "ВКонтакте".

"За последние 13 месяцев у нас повреждено более 50 социальных объектов, в том числе детские сады и 16 школ", - сказал глава региона.

Ранее Гладков сообщил о том, что дистанционное обучение в школах в девяти приграничных районах и в Белгороде будет продлено до конца учебного года, для учеников введут облегченные формы сдачи ОГЭ и ЕГЭ, а в детских садах продолжат работать дежурные группы.

С начала специальной военной операции со стороны Украины были зафиксированы неоднократные случаи обстрелов приграничного региона, в двух приграничных селах действует режим чрезвычайной ситуации.