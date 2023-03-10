В Ульяновской области подтопило 118 придомовых территорий

Предварительной причиной произошедшего стало промерзание грунта и резкая плюсовая температура

ТАСС, 10 марта. Подтопление 118 придомовых территорий и 6 социально значимых объектов подтопило в поселке Радищево Ульяновской области, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Сообщения в главк от оперативного дежурного ЕДДС о подъеме воды в реке Березовка начали поступать во второй половине дня. "Из-за плюсовых температур начала наполняться малая река Березовка (талыми водами). В результате оказались подтоплены 118 придомовых территорий, в которых проживает 236 человек (из них 25 детей), и 6 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной произошедшего стало промерзание грунта и резкая плюсовая температура, в результате чего снег начал обильно таять. Сейчас проводится мониторинг уровня воды, информирование населения и подворовый обход. К этому привлечено 40 человек и 19 единиц техники.