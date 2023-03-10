Вице-мэра Еревана арестовали по обвинению в мошенничестве

Геворг Симонян на должности заместителя министра здравоохранения Армении в 2020-2022 годах "не исполнял свои служебные обязанности" и нанес ущерб законным интересам государства, сказано в сообщении Антикоррупционного комитета страны

ЕРЕВАН, 10 марта. /ТАСС/. Вице-мэр Еревана Геворг Симонян и еще девять человек арестованы, им предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Антикоррупционного комитета.

"В рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом Армении, получены фактические данные о том, что вице-мэр Еревана Геворг Симонян в 2020-2022 годах, занимая должность заместителя министра здравоохранения Армении, исходя из личных интересов, не исполнял свои служебные обязанности, в результате чего был нанесен значительный ущерб законным интересам государства. Геворг Симонян, а также директор ООО "Медлайн клиник" Б. Ш., советник министерства здравоохранения Армении по пульмонологии и туберкулезу Л. Е. и еще восемь человек арестованы", - говорится в сообщении.

В релизе ведомства сообщается, что правительство Армении выделило более 26 млрд драмов (около $54 млн) на реализацию программы "Профилактика, контроль и другие комплексные мероприятия по лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Армении", которая полностью финансировалась из резервного фонда правительства. Согласно приказу министра здравоохранения, его заместителю Симоняну было поручено осуществлять координацию медицинского обслуживания, необходимого в связи с ковидом, в том числе и финансирование. В результате действий Симоняна директор ООО "Медлайн клиник" Б. Ш. получил возможность присвоить 119 005 000 драмов (около $247 тыс.) путем мошенничества.

Следствие продолжается.