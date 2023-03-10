В Калмыкии два человека погибли при столкновении легковушек

Еще двух пострадавших госпитализировали

ЭЛИСТА, 10 марта. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло вечером в пятницу на автодороге Элиста - Чолун-Хамур в Калмыкии. В результате ДТП два человека погибли и еще двух госпитализировали. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД России по республике.

"Примерно в 19:05 мск на 31-м км автодороги Элиста - Чолун-Хамур произошло столкновение ВАЗ-21099 под управлением 37-летнего жителя Ики-Бурульского района и ВАЗ-2121 под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП на месте происшествия скончались два пассажира автомобиля ВАЗ-21099 - 40-летний и 58-летний жители Ики-Бурульского района. Водители обоих автомобилей с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медучреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, добавили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики, в ДТП погибли два главы сельских муниципальных образований (СМО) региона, ехавшие в ВАЗ-21099. Водителя автомобиля, также главу СМО, госпитализировали.