В Петербурге чиновник стал фигурантом дела о разрушениях на даче Фаберже

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в халатности директору филиала федерального государственного бюджетного учреждения культуры (ФГБУК) "Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры" ("АУИПИК") по Северо-Западному федеральному округу. Правоохранители считают, что чиновник не принял мер по сохранению объекта культурного наследия - дачи ювелиров Фаберже на севере Петербурга, которая много лет находится в запустении и разрушается, сообщили в пятницу в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"В рамках возбужденного уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) предъявлено обвинение 47-летнему директору филиала ФГБУК "АУИПИК" по Северо-Западному федеральному округу", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, обвиняемый знал о том, что в управлении у "АУИПИК" находится объект культурного наследия "Дача Фаберже К.Г. (А.К.)", расположенный в поселке Парголово (собственник объекта - Российская Федерация), при этом он не исполнил возложенные на него обязанности по сохранению памятника, обеспечению неизменности внешнего облика и сохранности его целостности и структуры. Сейчас по делу проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Как ранее сообщал ТАСС, в январе еще одно уголовное дело по фактам разрушений на даче Фаберже возбудила полиция Выборгского района Петербурга, поводом для этого стало обращение в прокуратуру, поданное городским комитетом по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Представители комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) подчеркивали, что по условиям охранного обязательства реставрационные работы на объекте должны были завершиться к середине 2022 года, однако в августе инспекция комитета установила, что они выполнены не были. Фасады зданий находились в плохом техническом состоянии, кирпичная кладка разрушается, штукатурный слой утрачен, присутствуют следы пожара, нет части окон и дверей. Вся территория дачи захламлена бытовым мусором. В интерьерах специалисты зафиксировали утрату штукатурки, архитектурно-художественных элементов и ограждения парадной лестницы.

В середине февраля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск КГИОП к правообладателю памятника и земельного участка - ФГБУК "АУИПИК" и обязал агентство в течение 12 месяцев выполнить на даче Фаберже комплекс первоочередных (противоаварийных) работ, а в течение 36 месяцев - работы по реставрации объекта, в том числе лечение деревьев и установку информационных надписей и обозначений.

О даче Фаберже

Объект культурного наследия федерального значения "Дача Фаберже" в Осиновой роще является памятником усадебной архитектуры XIX века. Территория объекта включает жилой дом, конюшню, служебный корпус, ледник, парк с прудом и фонтан. Земельный участок Карл Фаберже купил у графа Левашова в 1883 году, однако сама дача впервые была построена в начале XX века. Почти сразу Фаберже передал ее своему сыну Агафону (он работал в ювелирной фирме отца как главный специалист по драгоценным камням, а также замещал его самого в должности оценщика ювелирных изделий и драгоценных камней при царском дворе). Агафон Фаберже перестроил дачу в крупный особняк, в котором стал проживать вместе с семьей. Внутренняя отделка дома отличалась богатством и стилистическим разнообразием. Вестибюль и лестница были выполнены в приемах модерна, танцевальный зал - александровского ампира, смежный с ним салон - в русском стиле.

С 1920 года дача семьи Фаберже находилась в ведении различных организаций. В разное время здесь размещались дом отдыха, военные лагеря, госпиталь, офицерский детский санаторий, детские учреждения Академии тыла и транспорта советской армии. Производились внутренние перепланировки, изменилось колористическое решение главного дома, были утрачены элементы декоративной отделки фасадов и интерьеров, световые фонари закрыты. В 1980-х годах на даче произошел пожар, который нанес ущерб преимущественно крыше основного дома и корпусов.