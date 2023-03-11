В ДНР сообщили о выпущенных за сутки 180 снарядах со стороны ВСУ

Пострадали два мирных жителя

ДОНЕЦК, 11 марта. /ТАСС/. Украинские военные за минувшие сутки 34 раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив по ним 180 снарядов. Об этом сообщили в пятницу в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - отмечается в телеграм-канале ведомства.

Всего выпущено 180 различных боеприпасов. Обстрелы велись с применением реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм.

Под огнем оказались Донецк, Гольмовский, Зайцево, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка и Валерьяновка.

Два мирных жителя пострадали. Также в ходе разминирования от противопехотных мин "Лепесток" в Донецке пострадал сапер МЧС ДНР.