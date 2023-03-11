В Подмосковье в цехе по производству пластика произошел пожар

Площадь возгорания составляет 5 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар начался в цехе по производству пластика в подмосковном поселке Колюбакино на площади 5 тыс. кв. м, крыша рухнула. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"По состоянию на 01:39 мск площадь пожара 5 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на 3,5 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Возгорание произошло на улице Майора Алексеева, дом 29, строение 101.

В ГУ МЧС добавили, что горящее здание стоит отдельно, угрозы другим строениям нет, информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара привлекается 60 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС - 27 человек и 9 единиц техники.

В 02:35 мск объявлена локализация пожара.