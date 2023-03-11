Замглавы Уссурийска задержали по подозрению в мошенничестве

Следствие настаивает на аресте Максима Стефаненко

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Следственные органы в Приморье задержали двух подозреваемых по делу о мошенничестве с землей, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК по Приморскому краю. Одним из задержанных стал заместитель главы Уссурийского городского округа Максим Стефаненко.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". По подозрению в совершении преступления задержано два фигуранта, в том числе действующий заместитель главы Уссурийского городского округа", - сообщает ведомство.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о Максиме Стефаненко.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год фигуранты произвели незаконное отчуждение из ведения Надеждинского района нескольких земельных участков и приобрели права собственности на них. Следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

По ходатайству следователя суд взял обоих фигурантов под стражу.