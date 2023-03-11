СМИ: в культурном центре на севере Афганистана произошел взрыв

По данным телеканала Al Jazeera, в результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека

ТЕГЕРАН, 11 марта. /ТАСС/. Взрыв произошел в субботу в культурном центре в городе Мазари-Шариф, расположенном в северной афганской провинции Балх. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.

По информации издания, взрыв произошел в культурном центре "Табиан" в Мазари-Шарифе в 11:00 по местному времени (09:30 мск). Указывается, что в результате взрыва есть жертвы, среди которых журналисты. Что послужило причиной взрыва, газета не уточняет.

Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганском правительстве, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), по меньшей мере четыре человека погибли, еще 16 получили ранения.

Между тем представитель полиции региона Мохаммад Асиф Вазири, как передал телеканал Al Arabiya, заявил, что в результате взрыва погиб один человек, еще пятеро получили ранения. "Подробности мы сообщим позже", - сказал он.

Как информировал афганский телеканал TOLOnews, в момент взрыва в культурном центре находились журналисты, религиозные деятели, а также чиновники. На место происшествия прибыли силы безопасности талибов.

В минувший четверг в офисе администрации провинции Балх был совершен теракт. По информации телеканала Al Arabiya, в результате взрыва погиб губернатор провинции и еще два человека.

​​​В новость были внесены изменения (11:38 мск) — добавлена информация о жертвах и пострадавших.