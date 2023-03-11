11 марта, 08:07

В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи

Потоки лавы распространились на расстояние 1,5 км от его кратера

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Извержение вулкана Мерапи произошло на острове Ява, в результате чего потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км от кратера. Об этом сообщило в субботу национальное агентство Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

Уровень опасности повышен до третьего из четырех уровней по принятой в Индонезии классификации извержений.

Жителям близлежащих районов запрещено приближаться к Мерапи на расстояние менее 7 км. О пострадавших и разрушениях информации не приводится.

На территории Индонезии находятся почти 130 вулканов. Мерапи высотой 2 910 м считается одним из самых активных. 

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Индонезия
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