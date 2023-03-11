В Новосибирской области при пожаре в доме погибли двое детей

Дети находились дома без присмотра взрослых

ТАСС, 11 марта. Двое детей, которых мать оставила одних в частном доме, погибли при пожаре в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В поселке Пролетарский произошел пожар в частном двухквартирном доме с печным отоплением. Соседи до прибытия пожарных вынесли из дома двоих детей, но они погибли, задохнувшись продуктами горения", - сказал собеседник агентства.

Жертвами пожара стали девочка 2015 года рождения и ее брат 2019 года рождения. Мать в тот день оставила их дома одних. Сама она часто злоупотребляла алкоголем. Их жилье не было оборудовано автономным пожарным извещателем.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, на место гибели двух детей направлен зампрокурора Ордынского района области. Прокуратура проверит условия, в которых проживали и воспитывались дети, даст оценку работе органов пожарного надзора, системы профилактики, а также установит, как семье оказывали необходимые меры поддержки.