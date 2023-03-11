11 марта, 10:39

В Самарской области подтопило мост через реку Большой Иргиз

Для автомобилей организовали объезд

САМАРА, 11 марта. /ТАСС/. Сброс воды по реке Большой Иргиз привел к подтоплению моста в районе села Мосты в Пестравском районе Самарской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В результате подъема уровня воды в реке Большой Иргиз произошло подтопление низководного моста в районе населенного пункта Мосты Пестравского района. Подтопление произошло в результате сбросов воды по реке Большой Иргиз. В настоящее время на реке наблюдается ледостав", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Высота уровня воды над дорожным покрытием составляет 60 см. Движение транспорта запустили по объездному пути через поселки Тяговое Озеро и Ломовку. 

Теги:
РоссияСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
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