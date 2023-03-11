11 марта, 10:52

Под Псковом порядка 2,5 тыс. жителей остались без тепла в домах из-за аварии на теплосетях

Коммуникации были повреждены во время проведения дорожных работ

ПСКОВ, 11 марта. /ТАСС/. В поселке Писковичи Псковской области 13 многоквартирных домов с общим числом жителей более 2,5 тыс. человек остались без теплоснабжения из-за повреждения коммуникаций. Ведутся восстановительные работы, сообщил в субботу губернатор Михаил Ведерников.

"В Писковичах сегодня в первой половине дня во время дорожных работ был поврежден участок сетей теплоснабжения. Без тепла и горячей воды остались 13 многоквартирных домов, в которых проживает более 2,5 тыс. человек", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на поврежденном участке работает бригада районного муниципального предприятия "Коммунальные услуги".

Сейчас в Пскове около -6 градусов, небольшой снег. 10 марта на территории Псковской области был побит температурный рекорд - синоптики зафиксировали самую низкую температуру воздуха за последние более чем 60 лет. Столбик термометра опустился до отметки в -23,5 градуса. 

Теги:
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
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