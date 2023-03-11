СК возбудил дело по факту гибели двух детей при пожаре в новосибирском поселке

По предварительным данным, дети остались без присмотра взрослых, а их мать часто злоупотребляла алкоголем

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели при пожаре двух детей в новосибирском поселке Пролетарский. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре малолетних детей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По данным следствия, днем 11 марта в одном из сел Ордынского района произошло возгорание квартиры в двухквартирном доме. Установлено, что при пожаре погибли восьмилетняя девочка и трехлетний мальчик. По предварительным данным, дети были оставлены одни без присмотра", - говорится в сообщении.

Ранее в экстренных службах ТАСС сообщали, что мать в этот день оставила детей дома одних. Сама она часто злоупотребляла алкоголем. Их жилье не было оборудовано автономным пожарным извещателем. По данному факту прокуратура региона проводит проверку.