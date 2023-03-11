В Саратовской области на ребенка упали футбольные ворота

Пострадавший находится в коме

САРАТОВ, 11 марта. /ТАСС/. Футбольные ворота упали на девятилетнего ребенка в Энгельсском районе Саратовской области, пострадавший впал в кому. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

"В 15:21 (14:21 мск) в селе Титоренко на спортивной площадке на ребенка упали футбольные ворота, <…> [Пострадавшему] девять лет, черепно-мозговая травма, ушиб мозга, кома", - написал Костин.

Ребенка доставили в Саратовскую областную детскую клиническую больницу.

Прокуратура Энгельса организовала проверку по факту ЧП. По данным надзорного ведомства, детская площадка находится на балансе администрации Безымянского муниципального образования Энгельсского района. "По результатам проверки прокуратурой будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц при содержании и обустройстве детской игровой площадки, а также приняты иные меры прокурорского реагирования", - написала пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.