В Подольске задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

Им оказался житель Москвы 2004 года рождения

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки задержан в Подольске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области задержан 18-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 16-летней знакомой (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 марта подозреваемый, находясь в квартире у знакомой в Подольске, в ходе произошедшего конфликта нанес девушке несколько ножевых ранений. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в машине скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области пояснили, что задержанным оказался житель Москвы 2004 года рождения.