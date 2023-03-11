В Москве задержали уроженца Азербайджана, который разыскивался Интерполом за убийство

В ходе задержания силовикам пришлось применить оружие

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Уроженец Азербайджана, разыскиваемый по каналам Интерпола по подозрению в умышленном убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в РФ, задержан в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Автоинспекторы на посту ДПС на МКАД потребовали водителя автомобиля остановиться для проверки документов, но он проигнорировал законные требования полицейских и продолжил движение. Началась погоня, в одном из дворов мужчина бросил машину и попытался скрыться. Правоохранители вынуждены были открыть стрельбу для его задержания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проверки установлено, что задержанным оказался уроженец Азербайджана Джаббар Юсифи, который находится в базе розыска Интерпола. "РФ разыскивает мужчину за незаконное хранение оружия, Украина - за умышленное убийство", - добавил представитель правоохранительных органов. Во время задержания у мужчины обнаружен пистолет.

Джаббар Юсифи выступал на юношеских Олимпийских играх в сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, был победителем первенства России по панкратиону.