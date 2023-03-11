С уступа пика Строителей в горах в Кузбассе упал турист

К нему на помощь вылетели хакасские спасатели

ТАСС, 11 марта. Сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России вылетели из Абакана (Хакасия) в Кемеровскую область для оказания помощи туристу, упавшему в горах в Междуреческом городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Сигнал о помощи в МЧС получили от зарегистрированной группы туристов. Согласно сообщению, группа из 15 человек была на маршруте в Междуреченском городском округе Кемеровской области. Один из туристов вместе со снежной массой упал с уступа пика Строителей и нуждается в помощи. По земле к месту происшествия выдвинулись областные спасатели из Междуреченска", - говорится в сообщении.