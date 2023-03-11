Рогов сообщил о трех взрывах в Запорожье

Председатель движения "Мы вместе с Россией" уточнил, что они произошли около 16:25 мск

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Не менее трех взрывов произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в субботу сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он уточнил, что взрывы произошли около 16:25 мск. "На данный момент земляки сообщают о как минимум трех взрывах", - написал он в своем Telegram-канале.

После взрывов возник пожар, сообщил Рогов.

"После взрывов в одном из районов города Запорожье начался пожар. Также земляки сообщают о перебоях с электричеством и потере сигнала мобильной связи", - написал председатель движения "Мы вместе с Россией".

С 16:24 мск в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.