СК возбудил дело в отношении главы Сретенска за нападение с топором на полицейских

По данным ведомства, чиновник во время инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения

ТАСС, 11 марта. Следователи возбудили дело в отношении главы города Сретенска в Забайкальском крае Евгения Киргизова, который попытался ударить топором двух сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 10 марта около 20:00 (14:00 мск) в Сретенске два сотрудника полиции в форме остановили автомобиль, которым подозреваемый управлял в состоянии алкогольного опьянения. В целях воспрепятствования законным требованиям полицейских глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").