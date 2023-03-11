В Оренбургской области закрыли два моста через реки Белая и Таловка

Перекрытие связано с паводкоопасным периодом на территории области

ТАСС, 11 марта. Движение закрыто на мостах через реки Белая и Таловка в Акбулакском и Первомайском районах Оренбургской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что перекрытие связано с паводкоопасным периодом на территории области.

"С 12:00 11 марта закрыто движение для транспортных средств по низководному мосту через реку Таловка со 2-го км автомобильной дороги [подъезд к поселку Шапошниково от административной дороги Таловое - Курлин в Первомайском районе]. С 20:00 11 марта закрыто движение для транспортных средств по мосту через реку Белая на 4-м км автомобильной дороги Акбулак - Меловой завод в Акбулакском районе", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что мосты не подтопило, они были закрыты из-за паводкоопасного периода в Оренбургской области. По данным регионального ГУ МЧС, на территории Оренбуржья пока нет вскрывшихся рек и водоемов.