Число жертв землетрясений в Турции составило 47 975

В регионах бедствия продолжают работу более 3 тыс. спасателей

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Почти 48 тыс. человек погибли в результате землетрясений в Турции. Об этом в субботу сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции Юнус Сезер.

"Общее число жертв землетрясений на данный момент среди наших граждан, а также иностранцев, преимущественно сирийцев, составляет 47 975 человек. Из них 6 278 - это иностранцы, в основном граждане Сирии", - сообщил он.

В регионах бедствия сейчас остаются и продолжают работу более 3 тыс. специалистов-спасателей. "В регионе все еще продолжаются повторные подземные толчки. Поэтому мы держим в готовности отряды спасателей. Еще около 300 спасателей из других стран также остаются там", - сообщил Сезер. По его словам, всего зарегистрировано порядка 16 тыс. афтершоков, но в последние 10 дней их интенсивность снизилась.

Он также отметил, что большая часть мировых запасов палаток для размещения пострадавших находится или доставляется в Турцию. Ежедневно из-за рубежа прибывает по шесть самолетов с палатками.