В Москве начальник миграционного отделения УВД попал в реанимацию после попытки суицида

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Начальник миграционного отделения УВД по ЦАО Александр Чопик попал в реанимацию после попытки самоубийства. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел вечером 10 марта. Предварительно, начальник миграционного отделения УВД по ЦАО Александр Чопик пострадал при попытке совершить самоубийство, он в реанимации. Что стало причиной такого поступка устанавливается", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, в момент происшествия майор полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что проводят проверку по факту травмирования сотрудника УВД по ЦАО. "Предварительно установлено, что вечером 10 марта из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним из квартиры по месту жительства мужчины 1987 года рождения с телесными повреждениями. В ходе проверки установлено, что пострадавшим является сотрудник УВД по ЦАО", - сказал собеседник агентства.

В главке отметили, что получение травм сотрудником произошло в нерабочее время. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.