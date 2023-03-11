В Псковской области восстановили теплоснабжение в поселке Писковичи

На поврежденном участке работали специалисты районного муниципального предприятия "Коммунальные услуги"

ПСКОВ, 11 марта. /ТАСС/. Специалисты восстановили теплоснабжение в поселке Писковичи в Псковском районе Псковской области, где из-за аварии на теплосетях была отключена подача горячей воды и тепла в 13 домов. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе администрации Псковского района.

"Работы завершены, все дома получают отопление и горячую воду", - сказала собеседница агентства.

На поврежденном участке работали специалисты районного муниципального предприятия "Коммунальные услуги".

Ранее губернатор Михаил Ведерников в своем официальном Telegram-канале написал, что 11 марта в первой половине дня во время дорожных работ был поврежден участок сетей теплоснабжения. Он уточнял, что без тепла и горячей воды остались 13 многоквартирных домов, в которых проживает более 2,5 тыс. человек.

Это уже вторая аналогичная авария в Писковичах за два дня. Вечером 10 марта пресс-служба райадминистрации на своей официальной странице во "В контакте" утверждала: "Авария на сети теплоснабжения в поселке устранена, начинается запитка трассы теплоносителем. Тепло в квартиры начнет поступать по мере прогрева воды в котельной". И было сообщено, что "в субботу (то есть 11 марта, - прим. ТАСС) будет работать дежурная бригада для развоздушивания системы отопления".

Сам поселок Писковичи находится в пяти километрах от Пскова. На территории Писковичей возведен многоэтажный жилой комплекс.