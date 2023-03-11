Задержанный уроженец одной из стран ближнего зарубежья находился в розыске с 2020 года

Его также планируют привлечь к ответственности также нарушения правил дорожного движения

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Уроженец одной из стран ближнего зарубежья, задержанный со стрельбой в подмосковном Реутове, находится в федеральном розыске с 2020 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, мужчина будет привлечен к ответственности также за ряд нарушений правил дорожного движения.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что автоинспекторы задержали уроженца Азербайджана спортсмена Джаббара Юсифи, разыскиваемого по каналам Интерпола по подозрению в умышленном убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в РФ. "Сотрудниками полиции установлено, что правонарушитель с июля 2020 года находится в федеральном розыске. Подозреваемый передан инициатору розыска в подразделение столичного главка", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МВД, на 1-м км МКАД при съезде на улицу Сталеваров водитель иномарки проигнорировал законное требование полицейских остановиться и на большой скорости продолжил движение. Через несколько минут в подмосковном Реутове автомобиль был остановлен. При этом водитель покинул салон и попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции.

"Полицейский в соответствии с федеральным законом "О полиции" применил табельное оружие для задержания подозреваемого, произведя два предупредительных выстрела в воздух. При задержании злоумышленник выбросил на землю предмет, похожий на пистолет. Данный предмет направлен на исследование", - рассказали в пресс-службе.

Задержанный также будет привлечен к ответственности за проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, за управление автомобилем, не имея на этого права, а также невыполнения требования полицейских остановиться (ч. 1 ст. 12.12, ч. 1 ст. 12.7, ч. 4 ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ).

Джаббар Юсифи выступал на юношеских Олимпийских играх в сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, был победителем первенства России по панкратиону.