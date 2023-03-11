Росгвардия задержала в одной из школ на северо-востоке Москвы мужчину с оружием

Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Столичная Росгвардия задержала в одной из школ на северо-востоке города мужчину, вооруженного травматическим пистолетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Инцидент произошел накануне в одной из школ на севро-востоке столицы. Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который пытался пройти в помещение школы с травматическим пистолетом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что патрулируя территорию, экипаж вневедомственной охраны получил сигнал "тревога" с охраняемого образовательного учреждения, расположенного на улице Пестеля.

"Школьный охранник сообщил росгаврдейцам, что неизвестный в здание школы прошел неизвестный гражданин, вел себя вызывающе, при этом достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом. Кроме того, у него с собой была металлическая труба. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении. Получив приметы правонарушителя, стражи порядка незамедлительно приняли меры к розыску", - сказали в главке.

Там добавили, что сотрудниками вневедомственной охраны злоумышленник был задержан. Им оказался 29-летний житель столицы. Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.