11 марта, 19:14

В Москве ликвидировали пожар в центре психического здоровья

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пожар в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой в Москве ликвидирован на площади 1 кв. м, пострадавших нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений в 3-этажном здании на 3-м этаже происходило возгорание электрооборудования на площади 1 кв. метр. В 21:36 пожар локализован. В 21:39 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало. 

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