В подконтрольном Киеву Запорожье дети получили ранения от взрыва найденной ими гранаты

Главное управление Национальной полиции в регионе сообщило, что они нашли гранату на улице и принесли домой, а во время игры она сдетонировала

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Двое детей в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили ранения при детонации гранаты, найденной ими на улице. Об этом сообщило в субботу Главное управление Национальной полиции в регионе.

"Сегодня в одном из частных домов села Новоивановка Запорожского района в результате детонации взрывоопасного предмета телесные повреждения разной степени тяжести получили двое мальчиков, 2012 и 2019 годов рождения", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

По его данным, дети нашли гранату на улице и принесли домой, а во время игры она сдетонировала. Уточняется, что дети с повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение, после осмотра трехлетнего малыша врачи отпустили домой, а старшего мальчика госпитализировали.

Предварительно установлено, что это была противотанковая кумулятивная граната РКГ-3.