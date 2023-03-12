В Белгороде при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

К ликвидации огня были привлечены 26 человек

ТАСС, 12 марта. Два человека погибли при пожаре в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме на улице Гагарина в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По прибытии подразделений было установлено, что огнем охвачена одна из комнат. К сожалению, в результате пожара погибли два человека - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы, информация о пожаре в трехкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома на улице Гагарина, поступила спасателям в 21:48 мск. В 22:10 мск была объявлена локализация возгорания, в 22:18 мск - его полная ликвидация на площади 20 кв. м.

К ликвидации пожара были привлечены 26 человек и 9 единиц техники. Причины происшествия устанавливаются, добавили в МЧС по региону.