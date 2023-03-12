Хасанский округ на юге Приморья остался без света из-за аварии

Электричество отсутствует в домах 30 тыс. потребителей

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Хасанский муниципальный округ в Приморском крае остался без света из-за аварии на магистральной линии электропередачи. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе администрации округа.

"Произошла авария на линии ВЛ-110 "Давыдовка - Барабаш - Славянка", которая относится к Дальневосточной распределительной сетевой компании. Без света остались все населенные пункты округа - это около 30 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас идет определение места аварии, чтобы специалисты смогли приступить к восстановлению электроснабжения.

В пятницу Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за циклона, который принесет в регион сильный снег и ветер. Основной удар стихии ожидается в воскресенье, 12 марта. Во Владивостоке и на юге Приморья уже идет сильный снег. Местами ожидается метель при ветре скоростью 15-20 м/с, на побережье - порывы ветра до 27 м/с.