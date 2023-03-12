В Саратовской области на трассе столкнулись более 15 машин

Пострадали восемь человек

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Более 15 машин столкнулись на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области. По предварительным данным, пострадали восемь человек, сообщил в воскресенье начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 07:44 (06:44 мск - прим. ТАСС) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе на 93-м км трассы Р-228 произошло массовое ДТП с участием более 15 машин. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали восемь человек. Спасатели совместно с медиками скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим", - написал Юрин.

По его словам, проезд по федеральной трассе затруднен.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, с 09:15 (08:15 мск) на трассе Р-228 на участке с 86-го по 113-й км перекрыто движение всех транспортных средств из-за сильного тумана и ДТП. Объезд осуществляется по дороге Хвалынск - Алексеевка.