В Петровске Саратовской области подтопило более 100 домов

Вода продолжает прибывать

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Более 100 домов оказались в зоне подтопления в Петровске Саратовской области из-за паводка. Уровень воды поднялся до 3,5 м, он увеличивается, сообщил в воскресенье глава Петровского района Александр Гречихо в своем Telegram-канале.

В ночь на воскресенье вода в реке Медведица в черте города поднялась до уровня свыше 3 м. "В данный момент, как отметил заведующий сектором по делам ГО и ЧС Олег Нагубников, уровень воды в реке выше критической отметки, она находится на отметке 3 м 55 см. В зоне затопления находится более 100 домовладений - это 265 человек, в том числе 47 детей. На подтопленных территориях действуют шесть лодочных переправ. Вода продолжает прибывать", - сообщил глава района.

Гречихо отметил, что в районную больницу эвакуировали две семьи, чьи дома затопило накануне вечером. По его словам, в случае введения режима чрезвычайной ситуации медучреждение готово развернуть более 80 коек для тех, кого вывезут из мест подтопления. Пункты размещения смогут открыть и в школах города.