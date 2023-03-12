12 марта, 06:58

В Петровске Саратовской области подтопило более 100 домов

Вода продолжает прибывать

САРАТОВ, 12 марта. /ТАСС/. Более 100 домов оказались в зоне подтопления в Петровске Саратовской области из-за паводка. Уровень воды поднялся до 3,5 м, он увеличивается, сообщил в воскресенье глава Петровского района Александр Гречихо в своем Telegram-канале.

В ночь на воскресенье вода в реке Медведица в черте города поднялась до уровня свыше 3 м. "В данный момент, как отметил заведующий сектором по делам ГО и ЧС Олег Нагубников, уровень воды в реке выше критической отметки, она находится на отметке 3 м 55 см. В зоне затопления находится более 100 домовладений - это 265 человек, в том числе 47 детей. На подтопленных территориях действуют шесть лодочных переправ. Вода продолжает прибывать", - сообщил глава района.

Гречихо отметил, что в районную больницу эвакуировали две семьи, чьи дома затопило накануне вечером. По его словам, в случае введения режима чрезвычайной ситуации медучреждение готово развернуть более 80 коек для тех, кого вывезут из мест подтопления. Пункты размещения смогут открыть и в школах города. 

Теги:
РоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
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