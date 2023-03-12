12 марта, 07:17
Военная операция на Украине

При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погибла женщина
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

По данным администрации городского округа, артиллерийский удар нанесли с правого берега Днепра боеприпасами, поставляемыми Западом

ГЕНИЧЕСК, 12 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии микрорайон Сокол в Новой Каховке. В результате обстрела погибла женщина, повреждены дома, квартиры и магазины, сообщается в воскресенье в Telegram-канале администрации городского округа.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В очередной раз массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон Сокол в городе Новая Каховка. Погибла женщина. Разрушены дома и квартиры мирных граждан, магазины, линии электропередачи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел велся с правого берега Днепра боеприпасами, поставляемыми Западом. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация