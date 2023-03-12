При обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ погибла женщина

По данным администрации городского округа, артиллерийский удар нанесли с правого берега Днепра боеприпасами, поставляемыми Западом

ГЕНИЧЕСК, 12 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии микрорайон Сокол в Новой Каховке. В результате обстрела погибла женщина, повреждены дома, квартиры и магазины, сообщается в воскресенье в Telegram-канале администрации городского округа.

"В очередной раз массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон Сокол в городе Новая Каховка. Погибла женщина. Разрушены дома и квартиры мирных граждан, магазины, линии электропередачи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел велся с правого берега Днепра боеприпасами, поставляемыми Западом.