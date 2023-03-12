12 марта, 07:23

На северо-западе Ирана в результате взрыва погибли не менее пяти человек

Сообщается о троих пострадавших

ТАСС, 12 марта. По меньшей мере пять человек погибли, еще трое пострадали в результате взрыва в иранском городе Тебризе, расположенном на северо-западе исламской республики в воскресенье. Об этом сообщило агентство Farsnews Agency со ссылкой на местные службы спасения.

По их данным, инцидент произошел в южной части города. В результате взрыва не менее трех жилых домов были полностью разрушены, несколько автомобилей, стоявших рядом со зданиями, получили серьезные повреждения. Информации о причине случившегося не приводится. Власти начали расследование происшествия. 

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Иран
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