На северо-западе Ирана в результате взрыва погибли не менее пяти человек

Сообщается о троих пострадавших

ТАСС, 12 марта. По меньшей мере пять человек погибли, еще трое пострадали в результате взрыва в иранском городе Тебризе, расположенном на северо-западе исламской республики в воскресенье. Об этом сообщило агентство Farsnews Agency со ссылкой на местные службы спасения.

По их данным, инцидент произошел в южной части города. В результате взрыва не менее трех жилых домов были полностью разрушены, несколько автомобилей, стоявших рядом со зданиями, получили серьезные повреждения. Информации о причине случившегося не приводится. Власти начали расследование происшествия.