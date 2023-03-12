В Новороссийске задержали мужчину, избившего подростка в маршрутке

Фигурант полностью признал вину

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Следователи задержали подозреваемого в избиении подростка в маршрутке в Новороссийске, сообщили в воскресенье в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Благодаря грамотно организованной совместной работе следователя отдела и криминалиста краевого управления при оперативной поддержке сотрудников полиции личность злоумышленника была установлена в короткие сроки и он был задержан следователем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и заявил о желании загладить причиненный вред несовершеннолетнему. "На период следствия суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководителя следственного управления СК России по краю А. К. Маслова", - добавили в ведомстве.

Вечером 8 марта обвиняемый, находясь в маршрутке на улице Бирюзова в Новороссийске, не менее двух раз ударил по лицу незнакомого 16-летнего подростка, уточнили в следственном управлении СК РФ по краю. После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.