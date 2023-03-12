Молдавская полиция задерживает транспорт с людьми, которые едут на протесты в Кишинев

Сообщается о задержаниях транспорта в городах Глодяны, Бельцы, Бричаны, Рышканы и других населенных пунктах

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Полиция Молдавии задерживает сторонников оппозиционного "Движения для народа", которые на автотранспорте направляются в Кишинев для участия в намеченном на воскресенье протесте.

"Автобусы и легковые автомобили с гражданами, следующими на протест, блокирует полиция, с них снимают регистрационные номера, отправляют в гараж. Транспорт остановила полиция в городе Глодяны, возмущенные люди, которых высадили, в знак протеста заблокировали трассу", - говорится в сообщении на сайте "Движения для народа". Сообщения о задержании транспорта с протестующими также поступили из городов Бельцы, Бричаны, Рышканы и других населенных пунктов. Лидеры движения потребовали от властей соблюдать Конституцию и законы, которые гарантируют право граждан на перемещение и мирное выражение мнения, включая протест.

Ранее президент Молдавии Майя Санду предупредила о возможных беспорядках в ходе предстоящего 12 марта антиправительственного протеста в Кишиневе, выразив уверенность, что полиция обеспечит общественный порядок. Она также обвинила организаторов протестов в подготовке государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Такое требование было выдвинуто после того, как некоторые акции протеста были разогнаны полицией, арестованы десятки оппозиционных активистов, заведены уголовные дела на руководителей оппозиционных Партии социалистов и партии "Шор", отозваны лицензии у шести крупнейших телеканалов, которые предоставляли трибуну оппозиции.

Со своей стороны лидеры протестующих распространили заявление, в котором обвинили власти в запугивании граждан. В распространенном в субботу заявлении говорится, что представители полиции и спецслужб практически во всех районах страны звонят и угрожают гражданам арестами.

В Молдавии с 2022 года проходят массовые протесты, участники которых требуют отставки Санду и правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности. Демонстранты возлагают на власти ответственность за экономический кризис, в ходе которого в семь раз выросли цены на газ, резко подскочила стоимость продуктов питания, электричества, коммунальных услуг и топлива, а инфляция достигла рекордных за последние 20 лет 34,62% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, милитаристские заявления, а также за политическое давление на представителей оппозиции.