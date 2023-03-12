В Израиле сообщили о нейтрализации трех стрелявших в солдат на Западном берегу

Один вооруженный боевик сдался военным

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 марта. /ТАСС/. Израильские солдаты нейтрализовали в воскресенье трех открывших по ним огонь нападавших на перекрестке на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В воскресенье несколько вооруженных боевиков открыли огонь по солдатам на военном посту рядом с перекрестком Джит [на Западном берегу реки Иордан]. Солдаты, которые осуществляли рутинную деятельность в этом районе, открыли огонь боевыми патронами по вооруженным боевикам. Трое вооруженных боевиков были нейтрализованы в ходе перестрелки, еще один вооруженный боевик сдался военным и был задержан", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "сообщений о ранениях среди военнослужащих не поступало". "Солдаты конфисковали три [автоматические] винтовки М16, пистолет и боеприпасы, которые использовались нападавшими", - добавили военные.