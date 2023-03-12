СК возбудил дело по факту убийства в Дагестане 34-летнего мужчины

Ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления

МАХАЧКАЛА, 12 марта./ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело факту обнаружения тела 34-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану.

"11 марта 2023 года, примерно в 21:00, на участке проселочной автодороги Леваши - Уллуая у населенного пункта Уллуая Левашинского района республики обнаружено тело 34-летнего жителя села Уллуая с множественными проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости, лица и шеи. По данному факту Левашинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК по региону возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, принимаются меры по установлению местонахождения подозреваемого.