12 марта, 09:35

СМИ: на юге Афганистана не менее 10 талибов умерли от пищевого отравления

По данным агентства Khaama Press, это была спланированная акция

ТАСС, 12 марта. По меньшей мере 10 сторонников захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) погибли в результате отравления в провинции Гильменд, расположенной на юге страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на местный источник.

По его данным, инцидент произошел в пятницу в центральной части провинции. Не менее 10 радикалов употребили в пищу отравленные продукты и вскоре умерли, все они охраняли блокпост талибов. Источник утверждает, что это была спланированная акция, однако подробностей о том, какая организация может быть причастна к произошедшему, он не привел.

По его словам, представители местной администрации, назначенные движением "Талибан" не подтверждают факт гибели своих боевиков в Гильменде и стараются его скрыть. 

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Афганистан
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